Fiorentino ed ex centrocampista viola, Andrea Orlandini, detto ‘Birillo’, oggi compie 76 anni e intanto gli facciamo gli auguri. L’ex calciatore della Fiorentina era presente alla camera ardente allestita per salutare Kurt Hamrin e ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com.

‘Alla Fiorentina servirebbe anche qualcos’altro oltre ad Hamrin'

“Hamrin era una persona molto buona e intelligente e che dava consigli quando serviva. Io mi sono allenato con Kurt e ci ho fatto le partitelle in allenamento. Alla Fiorentina servirebbe un’ala destra come Kurt? Credo che ai viola servirebbe anche qualche cos’altro di più”.

‘Servono cercare i calciatori per lottare per la Champions’

“Alla Fiorentina manca ancora qualcosa per migliorarsi e arrivare a giocare la Champions League. Almeno un paio di giocatori: non ho capito perchè ancora non sia stato preso un forte centrale difensivo. Serve girare e andare a trovarli i calciatori, stando qui a Firenze non si trova nessuno”.