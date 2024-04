Pierini: "Il modo di difendere di Italiano è molto rischioso, stare a cinquanta metri dalla propria porta..."

Alessandro Pierini, ex difensore viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina, attesa oggi da un match importantissimo. Sentite cosa ha detto:

“Non è per niente fare difendere con Italiano”

“Quello di Italiano è un modo di giocare che per i difensori centrali è rischioso, d'altronde devono stare a cinquanta metri dalla porta. La condizione fisica, dunque, diventa sempre fondamentale così come il gioco di squadra. Una mezza distrazione, un mezzo passo falso, così diventa sempre un problema. Inoltre, la sicurezza e la fiducia in se stessi è importante".

E sull'attacco…

E ancora: “La Fiorentina di quest'anno è carente dal punto di vista realizzativo, manca tanto sotto questo aspetto. Nzola è un giocatore che poteva dare molto di più, si vede che non gioca libero, sciolto. Oggi gara non facile perché il Viktoria non fa giocar bene, ma le giocate dei singoli di Italiano potrebbero risultare decisive. E qui mi riferisco a Gonzalez, che sa creare la superiorità numerica ed è pure forte di testa".