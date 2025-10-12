​​

VIDEO - Prima un clamoroso assist di tacco, poi un dolcissimo pallonetto per il gol. Spettacolo Omarsdottir con la Fiorentina Femminile

Redazione /

Un pareggio quello che sa di beffa per la Fiorentina Femminile, che nel pomeriggio di ieri ha pareggiato 2-2 contro l'Inter al Viola Park, con le ragazze viola che sono state agguantate dalle nerazzurre nei minuti di recupero. 

Grandissima protagonista della partita Iris Omarsdottir, attaccante viola classe 2003 arrivata a Firenze quest'estate dallo Stabæk Fotball Kvinner. La giocatrice norvegese ha siglato ieri un bellissimo assist di tacco per Snerle e poi anche un gol con un dolcissimo pallonetto. 

Il video

Due colpi da maestra, che vale la pena mostrarvi. Questo il video dei due episodi chiave della gara della viola: 

 

