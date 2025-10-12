VIDEO - Prima un clamoroso assist di tacco, poi un dolcissimo pallonetto per il gol. Spettacolo Omarsdottir con la Fiorentina Femminile
Un pareggio quello che sa di beffa per la Fiorentina Femminile, che nel pomeriggio di ieri ha pareggiato 2-2 contro l'Inter al Viola Park, con le ragazze viola che sono state agguantate dalle nerazzurre nei minuti di recupero.
Grandissima protagonista della partita Iris Omarsdottir, attaccante viola classe 2003 arrivata a Firenze quest'estate dallo Stabæk Fotball Kvinner. La giocatrice norvegese ha siglato ieri un bellissimo assist di tacco per Snerle e poi anche un gol con un dolcissimo pallonetto.
Il video
Due colpi da maestra, che vale la pena mostrarvi. Questo il video dei due episodi chiave della gara della viola:
