Italiano: "Avrei voluto rigiocare la gara di Atene un minuto dopo la fine. Le critiche? Spesso ci si scorda del percorso per arrivare in finale"

L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Bologna, si è presentato oggi alla stampa durante la classica conferenza stampa. Questi alcuni dei suoi passaggi, nei quali si parla anche di Fiorentina: “Sono molto emozionato di questa possibilità. Ho grande entusiasmo e per me sarà la prima volta in Champions, sono curioso di rivedere i calciatori rossoblù al lavoro”.

‘L’obiettivo è confermarci. Credo che il percorso alla Fiorentina…'

“La mia idea di gioco è simile a quella che ha espresso il Bologna in questa stagione. L'obiettivo per il prossimo anno è confermarci a questi livelli. Le critiche per le finali perse? Spesso ci si dimentica come ci si arriva in finale. Credo che il percorso fatto con la Fiorentina abbia un valore. Spero di poter giocare altre finali e vincerle”.

E sull'addio di Vlahovic a Firenze: “Di tempo ne è passato, ma comunque abbiamo raggiunto risultati buoni anche con altri giocatori. Sono convinto di aver portato a termine tre anni buoni a Firenze. C'è il rammarico di non aver vinto un trofeo. Avrei rigiocato la partita contro l'Olympiakos un minuto dopo la fine”.

‘In Champions affronteremo squadre di grandissimo valore’

Infine: "La Champions League è qualcosa che aggiunge al mio percorso un nuovo traguardo. L'esperienza della Conference League mi trova preparato nella gestione degli impegni, ma affronteremo squadre di grandissimo valore".