Chorý: "Sarebbe stato meglio giocare il ritorno in casa contro la Fiorentina. Ma possiamo partire con un grande vantaggio"

Verso la gara di Conference League contro la Fiorentina, l'attaccante del Viktoria Plzeň Tomáš Chorý è intervenuto ai canali ufficiali del club: “C’erano tanti belli avversari possibili. Incontrare una squadra italiana per me è bello. Chiediamo un favore a tutta la città, vogliamo un bello stadio con tutta Plzeň. Così partiremo alla grande”.

“Sarebbe stato meglio il ritorno in casa”

Sul vantaggio di giocare l'andata in casa: “Probabilmente per me non è così, è meglio cominciare fuori. Me lo sono sempre detto. Per me è meglio fuori, poi il ritorno in casa. Probabilmente avremo un vantaggio in casa e lo confermeremo in trasferta”.

“Non vedo l'ora di affrontare la Fiorentina”

Sulla Fiorentina: “So che sono in Italia e giocano un campionato fantastico, questo è tutto. So che ci gioca Barak. Beh, non vedo l'ora e sto aspettando la sfida”.

Traduzione a cura di Fiorentinanews.com.