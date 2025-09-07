​​
L'Italia Femminile di pallavolo trionfa ai mondiali! Protagonista della vittoria azzurra anche la fiorentina Stella Nervini

Redazione

L'Italia di Pallavolo dimostra di essere ancora la squadra da battere! Dopo la storica vittoria alle Olimpiadi di Parigi il team di Velasco vince anche i mondiali thailandesi.

Una finale combattutissima contro la Turchia, finita 3-2 dopo un tie break fenomenale delle azzurre, in cui è stata protagonista anche la fiorentina Stella Nervini. Schiacciatrice classe 2003, la più piccola della spedizione azzurra, è stata inserita nel sestetto titolare dal tecnico Velasco ripagando la fiducia del Re Mida della Pallavolo italiana. 

