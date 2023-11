Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Era un pareggio in casa della Lazio, assolutamente meritato. Inutile stare a piangere poi su quanto è successo, anche se ci siamo rimasti tutti molto male. Arriva una gara che non deve essere presentata, che in caso di esito positivo può cancellare tutta questa amarezza”.

Sulle sconfitte di fila in campionato: “Sono ricadute che raccontano, nonostante tutto, che la Fiorentina può e deve giocarsi l'Europa League. Ci sono inciampi che mostrano l'ingenuità più profonda di questa squadra, tipica dell'adolescenza. Milenkovic? Al di là del momento, che resta un buon difensore, i momenti passano”.

Sull'attacco: “Domanda sana e senza polemica a Italiano, per il quale ho enorme stima: ma perché non crede in Beltran? Servito in un certo modo ha un senso, Nzola in questo momento non ha proprio senso. E allora, perché Beltran da titolare gioca sessanta minuti e Nzola quasi tutta la partita?”.