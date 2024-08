La Nazione: Tessmann, l'ostaggio delle richieste folli

Due pagine sulla Fiorentina presenti nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 9

Ampio reportage sul mercato viola: “Gudmundsson, sì vicino Tessmann ’prigioniero’”. Sottotitolo: “Formula decisa per l’islandese del Genoa: prestito con diritto di riscatto Il centrocampista del Venezia ostaggio delle richieste folli degli agenti”. Sulla gara di ieri invece c'è: “Gol e applausi: tutto facile nel test di Grosseto Colpani debutta e segna, Kouame firma un tris”.

Pagina 11

Qui leggiamo: “Il faccia a faccia Nico-Fiorentina Oggi il vertice per dirsi addio”. Sottotitolo: “Arrivato in serata anche l’agente del calciatore Juventus in prima linea: ha già l’ok di Gonzalez”.