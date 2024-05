Corriere Fiorentino: Strategie, nuovi contratti, mercato, tutto passa per la finale di Conference

Una pagina dedicata alla Fiorentina quest'oggi sul Corriere Fiorentino.

Pagina 13

Grande foto di Commisso e titolone per: "Futuro sospeso". Ovvero: "Strategie, nuovi contratti, mercato: tutto passa per la finale di Conference Proposto un biennale a Goretti: può diventare il braccio destro di Pradè". Sommario: "Il nuovo anno Coppa e qualificazione europea decisive per le scelte".

Biglietti esauriti

In taglio basso c'è: "Atene sold out, apre anche il Viola Park". Sottotitolo: "Esauriti i 9mila biglietti, a ruba quelli per il Franchi. E a Cagliari sarà turnover".