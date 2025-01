Benedetto Ferrara: "Ma Pongracic e Gudmundsson? Potrebbero essere loro i primi acquisti di gennaio. Adesso serve..."

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara, intervenendo sul momento viola: “E' evidente che la Fiorentina stia vivendo un periodo difficile, lo dimostra il solo punto guadagnato in quattro partite. Può succedere a tutte le squadre, ora bisogna ritrovare serenità e gli equilibri di qualche settimana fa”.

E ancora: “Con il Napoli senza Politano e Kvara si doveva sfruttare il momento, ma un Neres così rischia di rubare il posto a entrambi. Adesso un aiuto per la Fiorentina potrebbe arrivare anche dal mercato, ma non solo. Pongracic e Gudmundsson che fanno? Potrebbero essere loro i primi acquisti per Palladino se si ritrovano”.