QPR e Watford preparano l'amichevole contro la Fiorentina: biglietti in vendita, i dettagli

Altra tournée britannica per la Fiorentina. Dopo le amichevoli dello scorso anno, la squadra viola torna in Inghilterra per la preparazione estiva. E stavolta i test saranno svolti tutti a Londra e dintorni.

Tournée in Inghilterra per la Fiorentina

Si parte sabato 25 luglio, quando alle 16:00 (ore italiane) a Loftus Road la Fiorentina scenderà in campo contro il Queens Park Rangers. I biglietti sono già in vendita: costano 15 sterline, 10 per alcune categorie di sconti e solo 1 per i bambini dai due ai sette anni. Non sono specificati tagliandi o settore per i tifosi ospiti.

Biglietti per QPR e Watford

Mercoledì 29 luglio, alle ore 20:30, i viola andranno a Vicarage Road a sfidare i Watford di Edoardo Bove. Il costo dei tagliandi è identico. Il club giallonero indica ai tifosi della Fiorentina i propri settori, SEJ7 e SEJ8.