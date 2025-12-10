Alla vigilia della partita di Conference League contro la Dinamo Kyev, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato anche a Sky Sport: “Bisogna andare avanti partita dopo partita, la più importante è sempre la prossima. Serve rimanere umili, senza andare l'uno contro l'altro: è l'unico modo per uscire da questa situazione. Dal primo giorno ho detto che la strada sarà lunga e che ci saranno alti e bassi. Dobbiamo uscirne tutti insieme e ritrovare i nostri valori”.

“Sono contento della reazione di Ranieri”

Poi ha aggiunto: “Non ho la sensazione che i ragazzi siano l'uno contro l'altro, però sono giovani e ascoltano molto quello che si dice in giro. Anche l'episodio di Ranieri è stato strumentalizzato, era solo arrabbiato per la sostituzione e sono contento di questo, significa che ci teneva. Domani metterò in campo la migliore formazione, chi giocherà dovrà dimostrare di essere cresciuto e di aver capito che ora conta solo il risultato”.