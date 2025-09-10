L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “A quelli che criticano Pradè vorrei chiedere: se non fosse una persona seria, se non fosse all'altezza del suo ruolo, sarebbe ancora nel calcio? Lavorerebbe ancora nella Fiorentina? Sono il primo a criticarlo quando sbaglia un acquisto, ma non si può mettere in discussione la sua professionalità. Ammettere che avrebbe venduto Comuzzo non è sbagliato, una società come la Fiorentina non può ignorare un'offerta come quella che era arrivata dall'Arabia”.

“Mercato ottimo, ora tocca a Pioli”

Poi ha aggiunto: “Nel mercato non tutto può andare come si vorrebbe, ma il lavoro di questa estate è stato ottimo. Adesso la palla passa a Pioli, che deve essere in grado di valorizzare i calciatori che gli sono stati messi a disposizione. Sfido chiunque a dire che quest'anno la Fiorentina non ha fatto un buon mercato, poi ovviamente sarà il campo a parlare”.