Polverosi: "Fiorentina in scrupoloso riserbo dopo la mareggiata. I cristalli del palazzo viola sono fumé"

E' il giorno della prima volta (o della seconda prima volta se preferite) per Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina.

“Vanoli deve dare uno spirito alla squadra”

E per il giornalista Alberto Polverosi, Vanoli "prima di tutto deve dare uno spirito alla squadra, deve trasmettere carattere, solidità, la resa viola di queste tre partite non è accettabile”. Questo è quello che si legge in un commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Lo scrupoloso riserbo della società"

Polverosi poi aggiunge: “In questa operazione potrebbe aiutarlo la società. Che però, dopo la mareggiata che ha travolto il Parco Viola, si è ritirata nel suo scrupoloso riserbo. Da Bagno a Ripoli sono usciti solo spifferi sulla rottura con Grosso. Nessuno che lo dica ufficialmente, nessuno che faccia chiarezza. I cristalli del palazzo viola sono fumé”.