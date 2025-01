La Roma vince davanti al suo pubblico e strappa il pass per i playoff di Europa League. Perde la Lazio a Braga, ma passa comunque come prima

Si è appena conclusa l'ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League, che ha visto tutte e 36 le squadre impegnate in contemporanea: tra queste, naturalmente, le due italiane presenti, cioè Lazio e Roma: i biancocelesti perdono, ma senza farsi male, col Braga per 1-0; Roma che trova un fondamentale successo per 2-0 sul Francoforte.

Trasferta portoghese per la Lazio che, già tranquillamente qualificata tra le prime 8, affronta un Braga che ha bisogno di vincere per mantenere vive le proprie speranze: lusitani che, come da copione, vanno in vantaggio dopo appena sei minuti con Ricardo Horta. La partita scivola poi lentamente fino al fischio finale.

La Roma accoglie invece il Francoforte all'Olimpico, una delle squadre più in forma della competizione: tuttavia, a fare la voce grossa sono proprio i capitolini, che nel primo tempo prima colpiscono un palo con Mancini e poi, allo scadere, trovano il gol del vantaggio con Angelino. Nella ripresa, appena due minuti dopo il suo ingresso, è Shomurodov che trova la rete del raddoppio che tranquillizza i romanisti.

Lazio che, come anticipato, conferma la sua qualificazione direttamente agli ottavi togliendosi addirittura la soddisfazione di arrivare prima in classifica. Roma che si guadagna l'accesso ai play-off, che dovrà superare per arrivare agli ottavi di finale.