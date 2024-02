E come dopo ogni mercato ritornano gli svincolati: ecco la top 11 dei giocatori senza squadra

Come ogni mercato, dopo la chiusura delle porte, il pensiero di molti tifosi e forse anche di qualche società va alla lista degli svincolati. A tal proposito TMW ha stilato una formazione composta esclusivamente da giocatori senza una squadra, e alcuni nomi sono davvero molto appetitosi.

Una squadra di tutto rispetto

A partire dal portiere De Gea, ex Manchester United e per anni tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Davanti a lui una difesa formata da Bruno Peres, Manolas, Sakho e Mustafi. Centrocampo guidato da Fellaini, sorretto da Soriano e Xeka, mentre il tridente offensivo vede Carlos Vela, Diego Costa e Lingard (anche se quest'ultimo pare aver trovato l'accordo con l'FC Seoul). Il consueto quesito ritorna: non c'è qualcuno che potrebbe far comodo alla Fiorentina? Forse, considerando carta d'identità e stipendi, la risposta è davvero no.