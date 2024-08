McKennie: Gli agenti in arrivo in Italia per superare l'impasse ingaggio con la Fiorentina

Il gradimento della Fiorentina e di Palladino nei confronti di McKennie c'è, anche se il centrocampista americano non è l'unico profilo della Juventus preso in considerazione dai viola.

Arrivano gli agenti di McKennie

Intanto però gli agenti del calciatore bianconero, così come riportato da Tuttosport, saranno in Italia tra pochi giorni. Per fare cosa? Per cercare di superare il problema ingaggio percepito dal texano che va oltre i limiti attuali della Fiorentina.

Una quadra per far diventare più semplice l'operazione Nico

Si trovasse una quadra, anche attraverso un po’ di fantasia, diventerebbe più semplice per i bianconeri la trattativa riguardante Nicolas Gonzalez.