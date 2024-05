Amoruso: "Ranieri può essere decisivo stasera, la difesa deve rimanere concentrata anche nei minuti di recupero"

Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, si è espresso a Radio Bruno Toscana sulla Fiorentina che sta per affrontare il Club Brugge in semifinale di Conference League:

Amoruso lancia Ranieri

“Vorrei vedere una Fiorentina offensiva, ma non spregiudicata. Sarebbe oro colato fare risultato già stasera. Ranieri è magistrale nella cura dei dettagli della fase difensiva, il suo impiego aiuterebbe a non ripetere gli errori di Bergamo”.

Ecco cosa serve alla Fiorentina questa sera

“La Fiorentina di Italiano è sempre mancata per meticolosità e concentrazione, ma oggi serve tenere alta la guardia per 90 minuti più recupero, perché un gol segnato o subito di differenza, sarà sicuramente decisivo al ritorno. Il match del Franchi di questa sera è lo spartiacque della stagione”.