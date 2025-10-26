Nocerino e la Fiorentina solo sfiorata: "Mi voleva nel 2007 ma Ranieri mi disse di giocarmela alla Juve"

Ha rivangato i tempi dei propri esordi in A Antonio Nocerino, che una ventina d'anni fa fu ad un passo dalla Fiorentina. A La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rientro alla Juve:

"Neanche dovevo andarci, mi volevano Napoli, Udinese e Fiorentina (e sulla strada di Firenze si era già messo in moto nell’estate 2007 ndr), ma Ranieri mi disse di giocarmela. Vidi Buffon, Nedved, Del Piero e pensai: ‘Ma io che ci faccio qui? Porto le borracce…’. Mi sentivo fuori luogo. Poi il Palermo: la piazza dove mi sono divertito di più: sarei rimasto a vita. Tre anni da Dio, tra grigliate, cene, scherzi e fenomeni: Miccoli, Pastore, Cavani, Ilicic. Dei soldi non mi importava. Nel 2010 Zamparini rifondò tutto e andai al Milan per 500mila euro. A ripensarci mi viene da ridere".