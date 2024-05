L'aneddoto di Boateng: "Ero al Sassuolo e rivelai a De Zerbi che volevo andare alla Fiorentina. Cominciò a gridare e... ecco cosa mi disse"

L'ex giocatore della Fiorentina Kevin-Prince Boateng, ospite del podcast Five con Rio Ferdinand, ha parlato di Roberto De Zerbi, suo allenatore ai tempi del Sassuolo: "Mi disse che mi avrebbe fatto giocare il miglior calcio di tutta la mia vita. E' uno che pretende dai giocatori il cento per cento ogni giorno, è un fuoco vivo e vuole la massima intensità in ogni singolo allenamento. E' stato il miglior allenatore che abbia mai avuto".

“Fiorentina? Vai pure, vi batteremo 4-0”

Boateng, dopo una breve parentesi al Barcellona, dal Sassuolo passò alla Fiorentina. A tal proposito ha raccontato un aneddoto che coinvolge proprio De Zerbi: “Mi sedetti davanti a lui e gli dissi che volevo andare via, perché il club neroverde non mi trasmetteva passione. Lui cominciò a gridare dicendomi che sarebbe stato lui a darmi la passione di cui avevo bisogno. Quando poi gli dissi che sarei voluto andare alla Fiorentina mi rispose, arrabbiato: ‘Ok, vai pure dove vuoi. Vedrai che quando giocheremo contro vi batteremo 4-0’".