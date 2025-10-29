Sconsolato Stefano Pioli che a Dazn ha commentato così il 3-0 incassato dall'Inter:

"E’ evidente che abbiamo retto bene, di squadra, all'inizio. Poi nel secondo tempo loro hanno spinto di più e noi ci siamo abbassati molto, portarsi in casa squadre così può farti rischiare e poi non abbiamo avuto la forza e le energie per reagire.

Calendario duro? Il calendario è stato quello che è stato, difficile ma noi ci abbiamo messo del nostro. Crediamo in quello che facciamo e vogliamo riuscire a dimostrarlo nelle prossime partite, non essere riusciti a vincere ancora una partita non è facile. Concentrati, uniti e compatti per far bene le prossime partite perché è lì che vogliamo dimostrare che non valiamo questa classifica. Non possiamo non cambiare la nostra situazione, ci dobbiamo riuscire e ci riusciremo.

Noi abbiamo le qualità per uscirne, dobbiamo essere forti in un momento in cui tutto ci viene contro. Non ho mai avuto la sensazione di un gruppo che non lotta e non ci crede però poi bisogna vincere le partite e saranno partite particolarmente importanti le prossime, difficili da preparare mentalmente. In questo momento non possiamo esser sereni ma domenica dobbiamo buttare in campo tutto quello che abbiamo. E’ quello che poi ti aiuta a migliorare, a crescere.

Momento più duro della carriera? Ne ho avuti di momenti difficili però questo è un momento difficile. Sono arrivato a Firenze promettendo mari e monti e invece ci troviamo in una situazione che non avremmo mai immaginato però credo in quello che faccio e nei giocatori".