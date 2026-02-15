"Il peso reale della vittoria a Como lo si può misurare solo dopo il derby con il Pisa. E adesso serve tutta l'esperienza di Paratici"
Sul Corriere Fiorentino si legge l'opinione di Ernesto Poesio sulla gara che ha giocato la Fiorentina a Como, tra la felicità per la vittoria e una concentrazione che deve rimanere altissima in casa viola.
Le parole di Poesio
“È meglio mettere subito in guardia, anche a costo di apparire eccessivamente prudenti: il reale peso della vittoria, per certi versi inaspettata, della Fiorentina contro il Como lo potremo valutare davvero soltanto lunedì 23 febbraio, al fischio finale del derby casalingo contro il Pisa. Troppe volte d’altronde, in questa stagione, i viola hanno illuso di aver imboccato la strada giusta salvo spegnere subito la fiammella della speranza. Nessuna distrazione quindi, né festeggiamento eccessivo (sarebbe fuori luogo vista la stagione) al Viola Park".
Il ruolo di Paratici
"C’è da augurarsi che un dirigente di esperienza come Fabio Paratici sappia bene come mantenere altissima la concentrazione e la tensione per una squadra che ieri a Como ha saputo interpretare al meglio la partita. Attenta e chiusa in difesa, la Fiorentina di Vanoli si è finalmente calata nella dimensione della squadra in lotta per la salvezza, al cospetto di un Como che forse ha guardato troppo la classifica (sia la propria che quella dei viola) ed è sceso in campo dando per scontato un risultato positivo”.