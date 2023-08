La stella della pallanuoto e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris a Radio Bruno ha toccato vari temi topici di casa viola: “Non si può regalare due punti così come fatto domenica scorsa, sono partite che segnano una stagione e rischiano di costare cari. La Fiorentina ora gioca solo un tempo, un po’ come a Genova, ma lì era in vantaggio 3-0. Col Lecce nella ripresa abbiamo smesso di giocare del tutto, credo poco che la testa fosse alla coppa. Se l’allenatore volesse poi far rifiatare qualcuno, oggi coi 5 cambi è molto più agevole farlo”.

Poi aggiunge: “Sul secondo gol ho avuto la sensazione che Christensen sia stato incerto nella decisione, voleva uscire e poi ha fatto un passo indietro. Io penso che il portiere titolare dovrebbe essere il danese nelle gerarchie, e che non abbia giocato a Genova per ragioni di lingua, era appena arrivato davvero. Martinez Quarta è tra i possibili partenti e ha giocato, perchè non può farlo anche Amrabat? Magari è già via con la testa, a questo punto, a due giorni dalla fine del mercato…"