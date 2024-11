Il bomber dell'APOEL è una recente (e non felice) conoscenza viola. Sulla trequarti cipriota occhio a un brasiliano e a un tedesco

Ci sarà anche qualche vecchia, e non proprio felice, conoscenza viola tra le file dell'APOEL Nicosia che la Fiorentina sfiderà domani sera in Conference League. Si tratta di El Arabi, attaccante marocchino di 37 anni arrivato a Cipro in estate dopo l'avventura all'Olympiakos. C'era anche lui alla finale di Atene, entrando in campo nel finale al posto di El Kaabi, che quella finale la decise.

Per lui a Cipro 17 partite, 5 gol e 2 assist. E' lui l'uomo più pericoloso dei ciprioti, ma da tenere d'occhio c'è anche il trequartista brasiliano Marquinhos, già 4 volte in gol, e Max Meyer, finora centellinato ma arrivato come fiore all'occhiello dal mercato. Lo scrive La Nazione.