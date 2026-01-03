Richardson vuole solo il Nizza, ma dall'Arabia chiedono informazioni alla Fiorentina: i dettagli

Uno dei giocatori che lasceranno la Fiorentina in questa sessione di mercato è senza ombra di dubbio Amir Richardson. Il centrocampista nei giorni scorsi ha espresso a più riprese la volontà di lasciare Firenze, tanto che il club lo ha messo fuori rosa dopo alcune dichiarazioni a L'Equipe, e la dirigenza lo accontenterà. Da capire però quale sarà la sua nuova squadra.

La volontà del centrocampista viola è chiara a tutti

Il giocatore ha sottolineato come vorrebbe far ritorno al Nizza, squadra della sua città natale e dove di fatto ha iniziato a giocare a calcio: il club francese ha già contattato la Fiorentina, con i due club che stanno trattando a tutti gli effetti. Gia durante la prossima settimana sono attese novità, ma pochi minuti fa è stato registrato l'inserimento nella trattativa di un altro club.

Dall'Arabia fanno sul serio: un club ha chiesto info su di lui alla Fiorentina

Secondo infatti quando riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, nonostante il Nizza sia in pole position e favorito ad accaparrarsi il centrocampista marocchino, nelle ultime ore il NEOM ha chiesto informazioni alla Fiorentina. Il giocatore preferirebbe un ritorno in Ligue 1, ma chissà che i petrodollari del club arabo non possano convincere il giocatore a cambiare idea.

