"La Fiorentina era stata presentata da Champions, la rabbia dei tifosi è giustificata. Dzeko non doveva dire quelle cose ora"

L'ex giocatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, intervenendo sulle parole di Edin Dzeko a fine partita dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene.

Le sue parole

“Si parlava di Champions a inizio anno, di alzare l'asticella, di un ottimo mercato. L'arrivo di Pioli ha scatenato la fantasia dei tifosi, poi sul campo scopri cose diverse. E' legittima la rabbia dei tifosi, che hanno sostenuto finora la squadra”

Sulle dichiarazioni di Dzeko

"E' normale che venga meno la fiducia. Se un tifoso sente certe parole a inizio anno non si aspetta una Fiorentina così. Le parole di Dzeko le capisco fino a un certo punto, non doveva dirle ora. Ora se ne esce tutti insieme, compatti. La verità però è questa, che se ti fischiano a uno stop pure è finita...".