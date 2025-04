Incredibile in Europa League. La Lazio rimonta, ma perde ai rigori ed esce contro il Bodø/Glimt. Partita surreale a Manchester, vince lo United

Quanto accaduto nella notte di Europa League ha del surreale. Partendo dai risultati meno sconvolgenti, l'Athletic Bilbao vola in semifinale battendo 2-0 i Rangers di Glasgow dopo il pari a reti bianche dell'andata. Il Tottenham, invece, strappa uno 0-1 a Francoforte contro l'Eintracht, quanto basta.

Le altre due gare sono incredibili. A partire dall'italiana coinvolta, la Lazio, chiamata a rimontare contro il Bodø/Glimt dopo il 2-0 in Norvegia. L'Olimpico spinge e Castellanos, a metà primo tempo, dimezza lo svantaggio, ma la gara è complicata e si trascina alla fine con la forza della disperazione. Poi, in pieno recupero, Noslin trova la zampata che vale i supplementari. E sembra la mazzata definitiva al Bodo, perché Dia poco dopo trova il momentaneo 3-0. Salvo poi farsi accorciare dalla rete di Helmersen. Risultato: calci di rigore. Dove Tchaouna, Noslin e Castellanos sbagliano clamorosamente dal dischetto. Passa il Bodø/Glimt, Lazio eliminata.

A Old Trafford, il teatro dei sogni fa capire perché si fa chiamare come tale. United-Olympique Lione è una girandola di emozioni. Prima i padroni di casa vanno in vantaggio 2-0, poi Tolisso e Tagliafico in sei minuti regalano ai francesi i supplementari. L'OL resta in dieci, ma si trova clamorosamente sul 2-4 a fine primo tempo supplementare. A cinque dalla fine Bruno Fernandes accorcia. Ed è qui che accade l'inconcepibile: Mainoo e Maguire, nel giro di un minuto a cavallo del 120°, ribaltano tutto e fanno 5-4. Una serata storica per i Red Devils. Le semifinali saranno Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodø/Glimt.