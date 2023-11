Reduce da un periodo piuttosto difficile, Nikola Milenkovic cercherà di ritrovarsi in Nazionale dove la sua Serbia è impegnata nella gare di qualificazione agli Europei. Stasera però c'è l'amichevole con il Belgio, dalla quale sarà esentato proprio il difensore della Fiorentina, come riportato da Sky. Appuntamento con il campo solo rimandato al 19, per il match contro la Bulgaria.