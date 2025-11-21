L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a Lady Radio per analizzare il momento della squadra viola: “Domani mi aspetto una reazione, perché quando cambia l'allenatore tutti vogliono dimostrare di meritarsi il posto. Ci sarà un Franchi accogliente e pronto a spingere la squadra, perché la partita con la Juventus è sempre speciale e in questo caso può davvero cambiare il destino della Fiorentina. Personalmente sono molto ottimista, poi sul piano del sistema di gioco non saprei dare ad ora un giudizio”.

“La società avrebbe dovuto perseverare con Pioli”

Poi ha aggiunto: “Vanoli lavora da anni in questo ambiente, ha fatto delle stagioni con grande serietà e professionalità. E' un tecnico preparato, poi ovviamente deve essere bravo a trovare un sistema di gioco adatto ad esaltare le caratteristiche dei calciatori. Quanto a Pioli, francamente non so che cosa non abbia funzionato. E' arrivato con un progetto molto ambizioso e secondo me la società avrebbe dovuto perseverare, poi chiaramente ci sono state delle difficoltà e una serie di componenti che hanno portato all'esonero. Nessun tifoso aveva avuto da obiettare sulla scelta di Pioli questa estate, ma nel calcio non esiste nessuna scienza esatta e quando le cose si fanno complicate l'allenatore è sempre il primo a pagare".

“Ho paura che Vanoli rimanga da solo”

Infine: “Non ho assolutamente paura della classifica e della retrocessione. Avrei paura se Vanoli rimanesse solo, perché quando un allenatore è solo diventa un problema e non si crea il gruppo. Spero che questo non accade. Nazionale? Il nostro calcio sta vivendo un periodo molto difficile. Le componenti si dovrebbero sedere a un tavolo e parlare delle prospettive e dei programmi, parlo di Federazione, di Lega ma anche di procuratori e dirigenti. Deve essere un movimento unico, ma sono convinto che se ci fosse unità d'intenti i problemi si risolverebbero. Bisognerebbe capire che la Nazionale è la squadra più importante che c'è in Italia, ma purtroppo non è così”.