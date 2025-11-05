Vi ricordate del Pafos? L'avversario battuto (a fatica) dalla Fiorentina oggi ha scritto la storia in Champions League

Incredibile quanto accaduto nel pomeriggio di Champions League. Prima il Qarabağ ha pareggiato contro il Chelsea di Maresca, campione in carica della Conference League. Un 2-2 storico per i padroni di casa, che stanno viaggiando a ritmi altissimi nella massima competizione europea. Ma non è successo solo il miracolo di Baku.

“Miracolo” del Pafos

Infatti, anche a Cipro se ne sono viste delle belle. Pensate che l'avversario della Fiorentina nella scorsa Conference, il Pafos, ha battuto una squadra spagnola. Il Villareal infatti è caduto contro la formazione che circa un anno fa di questi tempi perdeva contro la Viola di Palladino.

E pensare che la Fiorentina di Palladino…

Lo scorso 28 novembre infatti i ciprioti scendevano in campo al Franchi di Firenze, cadendo per 3-2. In quell'occasione, in rete ci finì anche Lucas Martinez Quarta, ex difensore della Fiorentina oggi tornato in patria al River Plate. La gara, invece, venne sbloccata da Christian Kouamé, attaccante ancora ai box dopo il grave infortunio rimediato a Empoli la scorsa stagione.