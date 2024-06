Se Christensen saluta, è pronto il "ripiego" Strakosha. Ma attenzione alla voglia di rilancio dell'ex Lazio

Si fa largo l'idea Thomas Strakosha per la porta della Fiorentina. Christensen ha tutt'altro che convinto alla sua prima esperienza in Italia, complice sì un antipatico infortunio che lo ha costretto ad operarsi, ma anche qualche “uscita” non proprio azzeccata. Del danese, infatti, oltre ai grossolani errori compiuti nelle trasferte contro Inter e Verona si ricordano i balletti nelle due lotterie di rigori vincenti in Coppa Italia, risultati utili soltanto per i tifosi incuriositi dalla tv.

La stagione complicata dell'albanese

Terracciano, invece, vorrebbe rimanere, vista la sua ultima, nonché migliore, stagione in maglia viola, ma il suo procuratore, lo stesso di Strakosha, ha ricevuto qualche interessamento dall'Italia. Ma concentriamoci sul numero uno dell'Albania. 29 anni, 193 centimetri, originario di Atene e da qualche anno in Premier League, con la casacca del Brentford. In questa stagione, però, ha giocato pochissimo: appena quattro apparizioni tra campionato e FA Cup, anche se il ct Sylvinho non ha avuto dubbi sul suo impiego a Euro '24, sempre titolare nonostante la precoce eliminazione ai gironi.

Firenze per rilanciarsi?