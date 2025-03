Il trequartista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha sempre avuto una caratteristica, fin da quando vestiva la maglia del Genoa: gli piace far male alle grandi. L'islandese è un ammazza-big: da quando è arrivato in Italia, ormai oltre tre anni fa, ha infatti segnato a quasi tutte le migliori squadre del nostro calcio, punendole in rossoblù e in viola.

L'elenco di vittime illustri di Gudmundsson

La sua vittima preferita in assoluto è la Juventus, a cui Gudmundsson ha segnato non soltanto il suo primo gol in Italia, datato 6 maggio 2022, ma altre due reti: il 15 dicembre 2023 e lo scorso 16 marzo. Poi c'è la Lazio, capitolata due volte nella stessa partita, il 22 settembre 2024. E anche in questo caso si trattò di una prima volta per lui, al debutto con la Fiorentina. Un gol ciascuno hanno infine subìto la Roma (28 settembre 2023) e la Fiorentina (15 aprile 2024), entrambe ovviamente ai tempi del Genoa, poi ha impresso il proprio nome sul tabellino anche contro Milan (6 ottobre '24) e Napoli (9 marzo '25).

Chi manca alla lista? Una grande occasione nella prossima gara

All'appello mancano di fatto le due nerazzurre: Inter e Atalanta. Ma se per provare a perforare la porta dei Campioni d'Italia bisognerà attendere almeno fino alla prossima stagione, con i ragazzi di Gasperini l'occasione di lasciare il segno capiterà già nel prossimo fine settimana. E chissà che l'elenco non si allunghi.