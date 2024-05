Biraghi: "Abbiamo mille motivi per portare questa coppa a Firenze. Abbiamo una voglia di rivalsa importante dopo lo scorso anno"

In conferenza stampa ha parlato il terzino e capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Queste le sue parole: "Le finali dello scorso anno fanno ancora male. Sono una ferita fresca, ma siamo stati bravi a tornarci e lo abbiamo fatto da imbattuti in questa Conference. Daremo tutto per ribaltare quella sensazione negativa dello scorso anno.

Il senso di rivalsa c'è. Da parte di tutti quelli che c'erano l'anno scorso: dal mister, ai giocatori, allo staff. Anno scorso non meritavamo di perdere in quel modo, ma le finali sono così. Vogliamo fare una grande partita e portare via questo trofeo per quello che abbiamo fatto in questi tre anni con Italiano, per l'affetto dei tifosi, per chi non c'è più. Abbiamo mille motivi per vincere. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Vogliamo vincere".