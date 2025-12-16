Mauro: "La Fiorentina sta vivendo un dramma sportivo enorme. È ora di richiamare Pioli. De Gea imbarazzante sul primo gol del Verona"
“La Fiorentina sta vivendo un dramma sportivo di dimensioni enormi”. E' quello che scrive su La Repubblica, l'ex centrocampista di Juventus, Napoli e Genoa, Massimo Mauro.
“Stressare l'ambiente non fa che peggiorare le cose”
Che poi amplia il suo discorso: “Però non ne farei anche un dramma sociale, ed è pazzesco che i tifosi non capiscano che stressare l’ambiente non fa altro che peggiorare le cose. Esiste anche il fattore fatalità: la squadra è vittima di una sfortuna pazzesca. A Kean la scorsa stagione bastava guardare la palla perché entrasse in rete, in questa non c’è verso. De Gea sul primo gol del Verona è stato imbarazzante, mentre il cross sul secondo è rimasto in campo per un centimetro. Insomma, è la tempesta perfetta”.
“Ora il ritorno di Pioli, capisco Dodò”
Che tipo di provvedimenti potrebbe adottare la società? Mauro ha la propria ricetta: “Io, pur non accusando Vanoli che è un buonissimo allenatore, richiamerei Pioli. Mi sembra l’unico modo per dare una scossa e provare a uscire da questa situazione. Ovvio che i giocatori ci devono mettere qualcosa in più, ma capisco anche lo stato d’animo di Dodò: come scende in campo un giocatore dopo le minacce alla moglie?”.