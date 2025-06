FOTO - Trump ospita la Juventus alla Casa Bianca... e nel frattempo parla della guerra in Iran

Il multiverso esiste e vede io presidente degli Stati Uniti ospitare alla Casa Bianca… la Juventus. Hanno fatto il giro del web le immagini della squadra bianconera ospite di Donald Trump, impegnato nel suo quartier generale a rispondere a domande delicate in merito alla guerra in Iran.

Trump parla di guerra… con la Juve alle spalle

A seguire la stretta di mano con i suoi connazionali McKennie e Weah, ma ad andare virale è stato il siparietto in cui Trump, rivolgendosi anche ai dirigenti bianconeri, ha chiesto se anche le donne possano unirsi alla squadra.

Fra calcio e politica… fra “gobbi” e… Trump

"La gente arriva, ma deve farlo legalmente", ha proseguito Trump, tra una domanda e l'altra della stampa sul conflitto in corso tra Iran e Israele. "Come alcuni di questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente, li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo", ha concluso il tycoon a stelle e strisce.