Il Corriere Fiorentino: Rivoluzione Palladino ma con il pieno di conferme dietro

Sul Corriere Fiorentino a pagina 9: “Ricomincio da 3” e in sommario: “La rivoluzione di Palladino parte dalla difesa, il tecnico intenzionato a proporre il 3-4-3. Dal reparto arretrato all’attacco quali sono i giocatori funzionali (e quali no) della rosa. Il rinnovo della mezzala sempre più lontano, sondaggi per Gaetano del Napoli. In avanti Retegui resta in sospeso, Lucca piace molto. Su Nzola spunta il Cagliari”. In taglio basso: "Castrovilli come Jack, l’addio è quasi certo. E per l’attacco torna di moda l’idea Kean".