Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo di Atalanta e Udinese Pierpaolo Marino, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa Fiorentina, oltre che ricordare il direttore generale gigliato Joe Barone. Di seguito un estratto delle se dichiarazioni.

“La scomparsa di Joe Barone è un dramma che mi ha colpito molto, perché quando un uomo cosi giovane viene colpito da morte improvvisa all’interno di un ritiro come potrebbe capitare a qualsiasi persona del nostro mondo mi ha lasciato senza parole. Lo avevo conosciuto in qualche apparizione in Lega e mi aveva conquistato subito. Una vicenda triste e difficile da dimenticare anche per chi non è dalla Fiorentina. Ho avuto subito l'impressione di avere davanti a me un uomo preparato e moderno. Non come tanti altri che arrivano in Lega senza sapere l'argomento del giorno”.

“Fiorentina squadra forte, può puntare all'Europa”

Ha poi spostato l'attenzione sul campo: "Avevo ricevuto domande sul progetto del club viola gia ad inizio stagione e io la Fiorentina di quest’anno la valuto molto positivamente e penso stia facendo un ottimo campionato nonostante manchino i gol del reparto offensivo, reti che avrebbero potuto far fare un’ulteriore salto di qualità. Sono legato da una grande stima ad Italiano e voglio sottolineare come la rosa della Fiorentina mi abbia convinto da inizio stagione. Adesso si tratterà di ottimizzare queste ultime nove finali che mancano e secondo me, sull’onda emotiva anche di quello che sarà dedicare questo finale di stagione a Barone, la Fiorentina si possa aggregare ad altre squadre per un obiettivo europeo che è tutt’altro che irraggiungibile.

“La carriera di Bonaventura sarà lunghissima”

Qualche parola anche per Bonaventura, che conosce dai tempi di Bergamo: “Per molti giocatori riposare fa bene, ma non so se lo stesso sia per Bonaventura. Ho avuto la fortuna di averlo all’Atalanta per qualche anno prima di venderlo poi al Milan, è un ragazzo che si cura dal punto di vista nutrizionale ed atletico in modi cosi scrupolosi che mi portano a dire che lui possa non avere problemi di tenuta fisica. Credo che sarà molto longevo nella sua carriera e credo che porterà tutta la qualità di cui è dotato alle squadre che lo avranno in rosa. Auguro alla Fiorentina di trattenerlo il più a lungo perchè conosco molto bene il valore del fuoriclasse”.

“Viola ancora in corsa per tutti gli obiettivi”

Ha poi concluso: “Sono molto positivo per quanto riguarda la Fiorentina, sono convinto che riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi stagionali. Ad inizio stagione, dopo l’ottimo lavoro fatto nell'allestimento della squadra, credevo potesse essere anche più alta in classifica, ma se i viola non sono in una migliore posizione di classifica è a causa di motivi contingenti, e quindi non di natura tecnico tattica.