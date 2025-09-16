Buoni segnali da Gudmundsson, Comuzzo rischia. Pioli ha ampia possibilità di scelta

Domenica prossima ci sarà un nuovo banco di prova per la Fiorentina, con il Como che verrà a fare visita ai viola al Franchi.

Difesa a tre

In vista del match con i lariani, Pioli non dovrebbe toccare la difesa a tre che era uno dei suoi capisaldi stagionali. Comuzzo però rischia il posto dopo gli errori commessi contro il Napoli. Anche Pongracic non è esente da colpe in questo senso, giusto per dirla tutta.

Gud news

Buone notizie arrivano da parte di Gudmundsson. A breve ci dovrebbe essere il suo rientro in gruppo e dovrebbe essere convocato per la prossima gara.

Altri giocatori che abbiano problemi fisici, in questo momento, non ci sono per i viola e quindi il tecnico gigliato ha ampia possibilità di scelta.