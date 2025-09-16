Buoni segnali da Gudmundsson, Comuzzo rischia. Pioli ha ampia possibilità di scelta
Domenica prossima ci sarà un nuovo banco di prova per la Fiorentina, con il Como che verrà a fare visita ai viola al Franchi.
Difesa a tre
In vista del match con i lariani, Pioli non dovrebbe toccare la difesa a tre che era uno dei suoi capisaldi stagionali. Comuzzo però rischia il posto dopo gli errori commessi contro il Napoli. Anche Pongracic non è esente da colpe in questo senso, giusto per dirla tutta.
Gud news
Buone notizie arrivano da parte di Gudmundsson. A breve ci dovrebbe essere il suo rientro in gruppo e dovrebbe essere convocato per la prossima gara.
Altri giocatori che abbiano problemi fisici, in questo momento, non ci sono per i viola e quindi il tecnico gigliato ha ampia possibilità di scelta.
