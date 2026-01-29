A Radio Bruno ha parlato il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che si è concentrato sul mercato della Fiorentina e sulla prossima gara di Napoli.

‘Alla Fiorentina servono calciatori pronti in modo impellente’

“Disasi in assoluto come nome convince, ma parliamo di un calciatore molto fisico che non gioca dalla scorsa estate: questo è il tema. Andare a prendere un difensore che magari è pronto tra un mese e mezzo… anche no. Ad aprile non mi serve. I calciatori già arrivati alla Fiorentina non sono pronti: Harrison e Solomon non sono ancora in condizione, Brescianini pensavo fosse più avanti. La Fiorentina ha impellente bisogno di calciatori che invece siano già pronti. I ruoli scoperti? Oltre ad un difensore forte, se ci fosse la possibilità prenderei subito un mediano di rottura, cattivo e concreto. Andrebbe capito poi che budget ha a disposizione Paratici per il mercato…".

‘Bisogna andare a Napoli a fare risultato’

“La sensazione è che la squadra non abbia capito la situazione, e Vanoli lo ha ridetto. Ora c’è da sfruttare la gara col Napoli, stanco e con tantissimi infortuni che coinvolgono anche vari titolari. Un’occasione che difficilmente può ricapitare alla Fiorentina e che va sfruttata, il Napoli è ai minimi termini. Sulla carta si può pensare di andare a Napoli a fare risultato. Se mancano punte l’unica soluzione è Gudmundsson da finto nove, ora non ci si possono permettere esperimenti. Gudmundsson ha esperienza e dà delle garanzie, può anche togliere punti di riferimento alla difesa partenopea, che non è veloce. Kouame è da troppo tempo fuori dai radar, nella lista delle cessioni. Spero, tuttavia, che Kean stringa i denti e si faccia trovare pronto per la Fiorentina".