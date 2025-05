Corriere Fiorentino: Dodô vuole esserci

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si dedica inevitabilmente alla sfida fra i viola e la Roma, vinta dai giallorossi per 1-0.

Prima pagina

In copertina il quotidiano intitola “Kean non basta” e poi “Fiorentina battuta a Roma. Svilar para tutto ed evita il pareggio, quarto posto lontano. Omaggio dell'Olimpico, Bove in lacrime”. Di spalla troviamo il commento dal titolo: “Quanti rimpianti, l'Europa è in salita”.

Pagina 2

Nella seconda pagina del giornale troviamo la cronaca della partita con il titolo: “Addio sogni Champions” e il sottotitolo “La rete di Dovbyk e le parate di Svilar condannano i viola e allontanano l’Europa che conta. Nel finale il bellissimo omaggio dell’Olimpico a Bove che si commuove sotto la curva Sud”.

Pagine 3-4

Nelle pagine seguenti il Corriere fa il punto circa la situazione delle corsie esterne della Fiorentina scrivendo “Acciacchi e notte in bianco, Gosens è costretto a fermarsi (ma il suo riscatto è sicuro)” e poi ancora “Giovedì il Betis, Dodo vuole esserci”. A pagina 4 il quotidiano riporta le parole dei protagonisti: "Palladino già con la testa al Betis: govedì ci aspetta una finale".