Dopo lo sciopero del tifo in occasione di Fiorentina-Juventus visto il mancato rinvio della gara per l'alluvione nella piana fiorentina, la Curva Fiesole ha annunciato il suo ritorno in occasione della partita contro il Bologna che si terrà domenica al Franchi. Questo il comunicato: "Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio, e i presenti in curva, di arrivare con largo anticipo allo stadio, per seguire le direttive della coreografia.

Una parte del ricavato della raccolta fondi, sarà donato alla Misericordia di Campi Bisenzio, impegnata insieme a noi a spalare il fango e ad assistere le famiglie alluvionate".