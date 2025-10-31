Gli ultimi allenamenti del Lecce prima di partire verso Firenze: due defezioni per Di Francesco. Chance da titolare per Sottil?

Lecce in campo in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Questa mattina la squadra di Eusebio Di Francesco, come riporta calciolecce.it, si è allenata regolarmente. Assente solo Jean, lavoro personalizzato invece per Perez.

Sottil ci sarà

Pienamente recuperato Sottil, che già da martedì è tornato in gruppo e sarà quindi pienamente a disposizione per domenica. Da capire se Di Francesco deciderà di schierarlo titolare, magari anche in base alla rifinitura di domattina dopo la quale la squadra giallorossa partirà alla volta di Firenze.