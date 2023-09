Dopo la vittoria sulla Fiorentina, i ragazzi di Guidi sbancano anche Empoli. Punteggio pieno e manita ai toscani

La Roma rischia, ma alla fine viene fuori con un po’ di fortuna e un ottimo secondo tempo. I giallorossi passano in casa dell’Empoli con un rocambolesco 5-3, nonostante una partenza shock, e salgono a quota 6 punti dopo due partite, dopo il successo della prima giornata sulla Fiorentina di Galloppa.

Eppure il match si era aperto con l’uno-due terribile firmato da Nabian al 4’ e al 7’. Una Roma totalmente in bambola, clamorosamente ballerina in difesa tra Golic e Chesti in evidente difficoltà. I capitolini sono in difficoltà e allora mister Federico Guidi decide di dare una scossa e fare addirittura un triplo cambio al 27’: dentro Ienco, Joao Costa e Vetkal.

Alla fine, l'ex tecnico della Primavera Viola ha ragione e riesce prima a pareggiare e poi a ribaltare il risultato. I campioni dell'ultima Coppa Italia (conquistata proprio contro la Fiorentina) si trovano adesso a punteggio pieno.