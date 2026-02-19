Arriva la secondo maxi trave al Franchi: "Hanno tutte una duplice funzione". E con la Fiorentina il Comune...

La nuova Fiesole prende forma. Ieri c'è stata la posa della prima maxi trave al Franchi, che sorreggerà la nuova tribuna (perché non è più definibile come curva), oggi arriverà la seconda, mentre la prossima settimana ne saranno montate altre tre. Saranno dieci in totale.

“Hanno una duplice funzione”

“È la prima di una serie di assi in acciaio che si collegano alla struttura in cemento armato sottostante” ha spiegato l'ingegner Luca Buzzoni, direttore tecnico del progetto. “La loro funzione è duplice: sostenere le gradinate e fornire supporto alla futura copertura”.

Nuovo spazio nella struttura

Le quindici file più vicine al bordo campo saranno realizzate per ultime, nel frattempo quello spazio verrà occupato dai mezzi di lavoro del cantiere. Mentre tra la nuova struttura e le gradinate si aprirà uno spazio destinato a diventare un auditorium, area quella che potrà essere utilizzata anche in giorni normali, dove non vi sia prevista una partita della Fiorentina.

La Fiorentina

Già, la Fiorentina. Con il club viola prosegue il confronto che possa arrivare al coinvolgimento nella seconda fase dei lavori, per coprire quei 60 milioni circa che ancora mancano. Non c'è ancora stato un incontro formale con il presidente Joseph Commisso, mentre il punto di riferimento rimane il direttore generale, Alessandro Ferrari.