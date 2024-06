Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, critica la scelta fatta da Vincenzo Italiano che ha deciso di lasciare la Fiorentina e di approdare al Bologna.

“Una scelta non molto logica”

“Vincenzo Italiano non ha fatto una scelta molto logica - scrive Criscitiello sul sito dell'emittente tv - Andare a Bologna, dopo Thiago Motta, rappresenta un grande rischio. Italiano è bravo ma a Firenze non ha lasciato il segno come avrebbe voluto. Ora va a Bologna e avrà una vetrina internazionale. La più bella come la Champions League ma è più facile sbagliare che fare bene anche perché migliorare questo Bologna sarà davvero complicato”.

“La fortuna di Italiano si chiama Sartori”

E poi: “Meritava una grande opportunità e l’ha avuta anche se Bologna e Firenze si equivalgono come piazze. Giocare la Champions è un’altra storia rispetto alla Conference dei poveri. La fortuna di Italiano si chiama Giovanni Sartori. La sua guida sarà fondamentale per non farlo deragliare durante il percorso”.