La Nazione: finalmente tocca a quei due insieme?

Sul QS de La Nazione, spazio in prima pagina con il titolo: “La svolta viola passa dal Toro”. A pagina 2 in taglio alto: “Col Toro sfida spartiacque. E’ già tempo di una svolta. Servono solidità e tenacia. Tutti gli occhi sui nuovi”. A pagina 3: “Grosso respira positivo: «Sento un’aria diversa Cancelliamo gli errori»”. A pagina 4: “Oulai e Fagioli dall’inizio. Njie la mossa a sorpresa. Pellegrino si prende la ’9’” e di spalla: “Subbuglio emozionale. Ma guardiamo avanti”.