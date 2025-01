Vieira fa il punto della situazione in vista della trasferta del Franchi: "In attacco recuperiamo quasi tutti. In difesa invece..."

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, che affronterà la Fiorentina nella prossima giornata, ha fatto il punto sugli infortunati e suoi nuovi arrivi che potremmo già vedere in campo al Franchi.

“Abbiamo recuperato tanti attaccanti, uno su tutti Messias, che ha vissuto un periodo difficile ed ha perso fiducia: per noi è un giocatore importantissimo. Recuperiamo anche Vitinha, e Cornet è già convocabile, si è allenato coi compagni, vuole giocare. In difesa invece siamo più corti: Bani è infortunato, dovrò trovare il modulo giusto per fare la partita”