Borghi: "Alla Fiorentina manca quel click mentale. Pioli non è il problema, ma il rigore del Milan non c'era mai"

Il giornalista sportivo Stefano Borghi ha parlato su You Tube della prestazione della Fiorentina a San Siro, uscita con le ossa rotte contro il Milan: “Il Milan ha vinto una partita quasi anti estetica, mi verrebbe da dire. Se ci fosse stato Loftus Cheek paradossalmente Allegri avrebbe avuto più fatica a trovare i tre punti. Con Ricci, invece, Modric ha fatto la prestazione più pallida da quando è in Italia. Quando poi è entrato Gimenez, Leao ha iniziato ad essere decisivo. Non aveva mai calciato un rigore con la maglia del Milan: questo è segno di grande responsabilità”.ù

“Non è Pioli il problema”

“La Fiorentina era riuscita a sbloccare la partita con il gol di Gosens, però la Viola ha tanti problemi, tanti grossi problemi. La classifica, la situazione generale… Pradè si è assunto le colpe, Pioli pure. Io li capisco però secondo me il problema non è l'allenatore, che a mio avviso ha grande personalità”.

“Manca quel click mentale”

“Il problema della Fiorentina è che la squadra non riesce a fare quel CLICK. Pioli si è anche risentito nel post gara ma la prestazione è stata timida, sulle punte, un po' scolastica. Poi certo Kean non era al cento per cento e si è visto. Gudmundsson ha fatto benissimo in nazionale ma poi non gioca quasi mai così con la maglia viola. Pioli vuole giocare con il doppio play con Fagioli e Nicolussi Caviglia ma la manovra non è mai stata brillante. Pochissime verticalizzazioni serie per l'attacco, per alimentare il gioco. Anche sfortuna sul gol del pareggio, Ranieri perdeva ancora sangue, non poteva ancora rientrare in campo… lo dice il regolamento”.

Infine sul rigore della discordia

“Il rigore per me non c'è mai, il contatto è stato minimo. Una carezza di Parisi sul volto di Gimenez. Ma se il Var richiama l'arbitro poi il giudice di campo non può fare finta di non vedere il contatto. Marinelli ha perso di mano la partita, e non è certo la prima volta. La tecnologia elimina tantissimi errori, ma non sarà mai perfetto. Abisso comunque non avrebbe dovuto intervenire”.