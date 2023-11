Kayode torna insieme ai compagni e manda un segnale in vista del Milan. I nazionali...

Come si vede dalle immagini pubblicate dalla Fiorentina sui propri canali ufficiali, tra le buone notizie di giornata c'è il rientro in gruppo di Michael Kayode, che nelle ultime settimane ha avuto a che fare con un fastidioso infortunio rimediato in Serbia contro il Cukaricki.

Il terzino destro viola mette così nel mirino il Milan, anche se Italiano potrebbe non forzarlo subito dal primo minuto. In gruppo anche Beltran. Domani rientreranno in gruppo anche i primi nazionali: Bonaventura, Biraghi e Milenkovic.

