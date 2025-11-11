Intervenuto a Radio Bruno, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha spaziato tra varie tematiche di casa Fiorentina, proiettandosi al lavoro da fare durante la sosta, in vista del ritorno in campo e dei tanti punti che servono alla squadra per allontanarsi dall'ultimo posto in classifica.

‘Non posso credere che Pioli non sapesse cosa fare’

“La Fiorentina mi è sembrata presuntuosa fin dal primo giorno, e questo l’ha portata a prestazioni bruttissime. Certamente ci sono state frizioni nello spogliatoio, non posso credere che tutto ad un tratto Pioli non sappia più cosa fare, con l’esperienza che ha. Mi sembra strano che ora si parli di mancanza di condizione atletica, nel 2026 quasi e con tutti i dati che ci sono a disposizione. Goretti ha detto che la Fiorentina ora deve lavorare, e si aspetta l’esonero di un allenatore per farlo? Non si poteva intervenire prima?”.

‘Si è azzerato tutto, ora mi aspetto cambiamenti’

“Pioli è tornato a Firenze volendo fortemente la Fiorentina, mi dispiace ma è normale che paghi sempre l’allenatore. Ora i giocatori sono spalle al muro. Vanoli mi piace tantissimo, in campo però ci vanno i calciatori. Tutti tornano in gioco, si è riazzerato tutto, mi aspetto qualche cambiamento, anche in difesa. La Fiorentina subisce gol come niente fosse, in momenti come questi chiunque può essere messo da parte, serve gente che pedali… siamo ultimi in classifica.